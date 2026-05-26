Droga dal Sudamerica al porto di Salerno, 8 arresti

Un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Dda, è stata eseguita dai finanzieri del Comando provinciale di Salerno e dello Scico nei confronti di 8 persone indagate a vario titolo per i reati di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, importazione di stupefacenti e reati contro il patrimonio. Il provvedimento dispone la custodia cautelare in carcere per 6 indagati e gli arresti domiciliari per altri due. L’indagine riguarda un sodalizio criminale dedito all’importazione in Italia, per il tramite di vettori marittimi, di diversi quantitativi di sostanze stupefacenti provenienti dal Sudamerica. È emerso, infatti, che gli indagati hanno realizzato diverse operazioni di importazione di ingenti quantitativi di cocaina e alcuni inoltre hanno rubato imbarcazioni nel porto di Salerno anche al fine di effettuare l’esfiltrazione della droga giunta dall’estero. Nel corso delle indagini sono stati sottoposti a sequestro oltre 180 kg di cocaina, transitati nello scalo marittimo salernitano.