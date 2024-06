Salerno. Galahad, a breve l’incontro con Indelli

Dovrebbe chiudersi definitivamente la vicenda relativa ai mancati pagamenti da parte della Fondazione Scuola Medica Salernitana ai volontari della cooperativa Galahad. Palazzo di Città, l’incontro programmato tra il sindaco Vincenzo Napoli e la cooperativa sociale Galahad alla presenza della vicesindaca Paky Memoli, pur in assenza del consigliere Ermanno Guerra, delegato alla Cultura del Comune di Salerno, a causa di alcuni motivi personali dello stesso consigliere. Il confronto che avrebbe dovuto coinvolgere anche Guerra, ha avuto come oggetto l’imbarazzante vicenda di cui la cooperativa sociale è ad oggi vittima, a causa dei pagamenti arretrati, ancora non versati ai volontari dalla Fondazione Scuola Medica Salernitana per l’impegno profuso in occasione della riapertura e del riavvio del Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana e del Museo Roberto Papi. Il direttivo di Galahad è stato nuovamente accolto dal sindaco Vincenzo Napoli e dalla vicesindaca Paky Memoli che hanno preso a cuore la causa dei volontari i quali, dopo aver prestato formazione, servizio di gestione e di selezione degli operatori museali, sono stati messi alla porta senza neppur ricevere i compensi accordati con il delegato alla presidenza del Cda della Fondazione, Enrico Indelli. Contattato dal sindaco in persona, ora, Indelli dovrà presentarsi il 17 giugno alle ore 11 a Palazzo di Città per conferire quanto spetta alla cooperativa sociale e mettere finalmente un punto alla situazione che ha assunto caratteristiche paradossali, tra parole mancate e impegni non mantenuti da parte dello stesso Indelli. Grazie alla disponibilità e alla serietà del sindaco e della vicesindaca, dunque, nonostante l’assenza del delegato alla Cultura, la cooperativa Galahad questa mattina è stata ascoltata a Palazzo di Città e resta in attesa del tanto atteso confronto con la controparte, come disposto dal primo cittadino. Proprio grazie all’amministrazione comunale e alla vice sindaca Memoli la situazione potrebbe rientrare a stretto giro con il versamento delle quote dovute ai volontari per quanto fatto.