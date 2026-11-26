Una rete che unisce istituzioni, scuole, forze dell’ordine, università e attività commerciali per contrastare la violenza di genere, partendo soprattutto dalle nuove generazioni. È stata presentata ieri, nel Salone Azzurro della Prefettura di Salerno, la campagna di sensibilizzazione promossa in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un’iniziativa che punta a diffondere sul territorio provinciale un messaggio chiaro: «Non sei sola, la violenza si ferma insieme». Alla conferenza stampa, introdotta e moderata dalla giornalista Ersilia Gillio, hanno partecipato il prefetto Francesco Esposito, rappresentanti delle istituzioni locali, delle forze dell’ordine, della magistratura, del mondo sanitario e scolastico, insieme agli studenti della Consulta provinciale. Cuore della campagna, realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Salerno, la distribuzione di adesivi e fumetti negli esercizi commerciali, nei locali pubblici, nelle scuole, nei presidi sanitari e nelle sedi delle forze dell’ordine. L’obiettivo è rendere sempre più visibile il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522, offrendo alle donne uno strumento immediato per chiedere aiuto. Particolarmente significativo il coinvolgimento degli studenti, protagonisti anche della realizzazione di una playlist musicale dedicata al tema della violenza di genere. I brani, selezionati dalla Consulta provinciale degli studenti, spaziano tra diversi generi musicali e saranno diffusi negli esercizi aderenti all’iniziativa. Alla campagna hanno aderito anche Radio Bussola 24, Radio Alfa e RCS75 Radio Castelluccio, impegnate nella trasmissione della selezione musicale. Spazio anche alla musica dal vivo, con le esibizioni degli studenti del liceo Alfano I, accompagnati dalla dirigente scolastica Elisabetta Barone, che hanno interpretato quattro brani dedicati alla figura femminile e alla libertà. Durante l’incontro è stato inoltre sottoscritto un accordo tra l’Associazione Nazionale Magistrati e alcune istituzioni scolastiche della provincia, con il patrocinio dell’Ufficio scolastico provinciale. Il progetto, illustrato dalla presidente della sezione distrettuale dell’ANM Katia Cardillo, prevede percorsi di educazione alla legalità e la possibilità per gli studenti di assistere a udienze penali pubbliche relative a procedimenti per violenza domestica e di genere. Presentato anche il video «Filo rosso», ideato dal Comitato provinciale per l’imprenditoria femminile della Camera di Commercio. All’iniziativa hanno preso parte le atlete della Omeps PB63 Battipaglia, già impegnate nella sensibilizzazione contro la violenza sulle donne attraverso lo sport. Tra i simboli della giornata anche l’illuminazione in rosso del palazzo della Prefettura e delle strutture dell’Azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’Aragona e dell’Asl Salerno. «La violenza contro le donne non può essere relegata a una sequenza di fatti di cronaca, né affrontata soltanto quando diventa emergenza», ha sottolineato il prefetto Francesco Esposito, richiamando la necessità di un impegno culturale, sociale e civile costante. «L’indipendenza delle donne è libertà, forza e autodeterminazione. Fare rete significa non lasciare nessuna sola: uniti possiamo rompere il silenzio, contrastare la violenza di genere e costruire una società libera dalla paura», ha aggiunto Esposito, ringraziando le forze dell’ordine, la magistratura e gli studenti per il contributo offerto. Un messaggio che dalla Prefettura si estende all’intera provincia, con l’obiettivo di trasformare la sensibilizzazione in un impegno quotidiano e condiviso.