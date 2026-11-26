Il futuro del crematorio di Sant’Egidio del Monte Albino è stato al centro di un Question Time presentato dal consigliere regionale di Forza Italia, Roberto Celano, che ha chiesto al Presidente Roberto Fico di chiarire la posizione della Regione sulla permanenza dell’impianto nel Piano regionale e sulla possibile ripresa dei lavori. Nel corso dell’intervento, Celano ha evidenziato le modifiche alla programmazione originaria, che prevedeva per la provincia di Salerno un numero inferiore di impianti sulla base del criterio demografico, richiamando anche le forti preoccupazioni della comunità locale. Al centro dell’interrogazione anche la scadenza dell’autorizzazione paesaggistica, che ha comportato la sospensione dei lavori. Un eventuale nuovo titolo autorizzativo richiederebbe infatti una nuova autorizzazione, con tutte le criticità connesse alla presenza di vincoli paesaggistici e alle previsioni dello stesso Piano regionale. La risposta del Presidente Fico non ha chiarito in maniera puntuale quale sarà il destino dell’impianto e se la revisione annunciata del Piano potrà rimetterne in discussione la permanenza. A margine della seduta, tuttavia, l’assessore regionale all’Ambiente, Claudia Pecoraro, ha assunto l’impegno di convocare rapidamente il Sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino per approfondire le criticità urbanistiche e paesaggistiche e verificare la possibilità che l’Amministrazione comunale avvii un’interlocuzione con il concessionario per scongiurare la realizzazione del forno crematorio. «Ho voluto portare in Consiglio regionale le preoccupazioni dei cittadini di Sant’Egidio, raccogliendo la sollecitazione del consigliere comunale Francesco Marrazzo. Le criticità emerse non possono essere sottovalutate e occorre verificare ogni possibilità per evitare la realizzazione dell’impianto. L’impegno assunto dall’assessore Pecoraro di convocare il Sindaco rappresenta un passaggio da cui attendiamo riscontri concreti. Continuerò a seguire personalmente la vicenda affinché si possa trovare una soluzione che tenga conto delle ragioni del territorio e della volontà espressa dalla comunità locale».