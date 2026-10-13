Salerno, ex Fabbrica Doro a Fuorni: demolizioni ferme dopo un mese

A un mese esatto dall’avvio delle operazioni di demolizione, il cantiere dell’ex Fabbrica Doro, nel quartiere Fuorni di Salerno, appare completamente fermo. Le ruspe, entrate in azione il 16 settembre nell’area dell’ex conservificio, non sono più presenti e i segni visibili dell’intervento si limitano, al momento, a due varchi aperti nella parete dell’ex stabilimento.

Le demolizioni erano iniziate sotto gli occhi del sindaco Vincenzo De Luca, alla presenza di numerosi residenti che da anni attendono un intervento capace di cambiare il volto della zona. L’avvio dei lavori aveva alimentato le aspettative per il recupero di un’area da tempo al centro dell’attenzione del quartiere.

A distanza di un mese, tuttavia, l’assenza di mezzi e operai restituisce l’immagine di un cantiere apparentemente inattivo. Una situazione che solleva interrogativi sui tempi di prosecuzione dell’intervento e sulle prospettive di riqualificazione dell’area di Fuorni.

Per i residenti, che attendono da anni una trasformazione concreta dell’ex complesso industriale, resta ora da capire quando le operazioni potranno riprendere e quale sarà il cronoprogramma dei lavori. Al momento, sulla base degli elementi disponibili, non sono note le ragioni dell’apparente stop né eventuali date per la ripresa delle demolizioni