Agro. Giudizio immediato per una storia di pedopornografia e pornografia che ha portato alla sbarra due professionisti dopo la denuncia di un padre. Vittima una bambina dell’Agro nocerino che, all’epoca dei fatti, aveva 9 anni. Imputati la madre e il suo nuovo compagno, entrambi professionisti e residenti tuttora fuori dalla Campania. Sullo sfondo una storia orribile tra chat e orrore, come contesta la pubblica accusa agli imputati. Il nuovo compagno avrebbe chiesto alla mamma della bambina (che non abitava con lei, ma con il padre nell’Agro nocerino) di inviargli quotidianamente foto della piccola e dei nipoti della donna, ritratti in bagno o nudi. Le richieste dell’imputato sarebbero state pressanti e la mamma della piccola, nonché zia dei nipoti, questi ultimi residenti in un’altra regione, avrebbe acconsentito, inviandogli numerose foto. La bambina aprì il computer della madre (una 48enne) e vide le chat della donna con il suo nuovo compagno (51 anni), nelle quali l’uomo faceva apprezzamenti sul suo aspetto fisico, senza che la mamma intervenisse. Da qui partirono le indagini della Procura, che nei mesi scorsi hanno portato all’arresto dei due. Il nuovo compagno della donna è ancora in carcere, mentre lei si trova agli arresti domiciliari. L’accusa per entrambi è di violenza sessuale in concorso nei confronti di minori, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pornografico. A far partire le indagini la denuncia presentata dall’ex compagno della donna, residente nell’Agro nocerino, dopo che la figlia aveva raccontato di aver trovato sul pc della madre uno scambio di materiale pedopornografico con un uomo, che poi si rivelerà essere una persona in vista e con un incarichi presso una società pubblica. La storia nasce quando la ragazzina va a trovare la mamma regolarmente. Non sa che la donna la riprende di nascosto, per compiacere l’amante, e non immagina nemmeno che sia stata ripresa quando era bambina, mentre la madre le faceva il bagnetto. O mentre dormiva, con la donna che la denudava e toccava a beneficio dell’amante. Un giorno la minorenne accende il pc della mamma, sullo schermo compare la chat di whatsapp tra la donna e il compagno. Si riconosce nelle immagini, resta senza parole. Si accorge che foto e video immortalano anche i suoi cuginetti. Sono i figli del fratello della donna. Non sono solo immagini inequivocabili. La donna li avrebbe molestati, tanto che uno dei due in un’occasione sbotta chiedendo alla zia di non toccarlo nelle zone intime perché gli dà fastidio. La figlia dell’imputata legge tutto. Poi scatta con il suo cellulare foto e video della chat, e scrive alla madre acquisita. La donna comprende subito la situazione e suggerisce alla ragazzina (che nel frattempo aveva raggiunto i 16 anni di età) di lasciare casa della madre con una scusa. Il padre poi ha presentato denuncia che ha poi trovato riscontro in testimonianze e nel materiale informatico, tra cellulari, pc e tablet sequestrati durante la perquisizione. Da ricordare che i due, dopo l’inchiesta avviata a Roma e coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Arcuri con i carabinieri del Nucleo investigativo, erano stati arrestati e poi sottoposti a interrogatorio da parte del gip del tribunale di Piazzale Clodio. La Procura capitolina ha disposto il giudizio immediato per entrambi, che hanno richiesto di essere giudicati con il rito abbreviato. Il papà della bambina si costituirà parte civile nel procedimento, assistito dall’avvocato Gerardo Striano del foro di Nocera Inferiore. La piccola ora vive ora nell’Agro nocerino con il padre, in un ambiente familiare protetto.