Salerno, Consiglio comunale il 21 ottobre

Il Consiglio comunale di Salerno tornerà a riunirsi il prossimo 21 ottobre, con inizio alle ore 9. La data è stata stabilita questa mattina nel corso della riunione dei capigruppo, che ha definito gli argomenti da sottoporre all’assemblea cittadina.
Tra i temi centrali figura la questione del Viadotto Gatto, arteria strategica per i collegamenti con il Porto commerciale di Salerno. In particolare, il Consiglio sarà chiamato a discutere l’approvazione di un regolamento che consenta di introdurre un pedaggio per i mezzi pesanti in transito lungo la strada in direzione dello scalo portuale.
Si tratta di un provvedimento destinato a incidere sulla circolazione dei veicoli commerciali e sulla gestione dei flussi di traffico diretti al porto. L’eventuale applicazione del pedaggio dovrà passare attraverso l’esame e l’approvazione del regolamento da parte dell’assemblea consiliare.
All’ordine del giorno della seduta del 21 ottobre figurano anche altri provvedimenti amministrativi. Tra questi, la ratifica di una variazione di bilancio e l’affidamento dei servizi cimiteriali alla società Salerno Sistemi.