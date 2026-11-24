di Andrea De Simone

È venuto a mancare Aldo Trione. Un maestro, un intellettuale raffinato, un filosofo dell’anima e della bellezza, un uomo di cultura e di profonda sensibilità. Con lui perdiamo una delle personalità più autorevoli del mondo universitario e della cultura campana. Il suo lavoro scientifico e i suoi insegnamenti hanno contribuito alla formazione di intere generazioni. Filosofo della poesia e dell’immaginario, ha attraversato con la sua ricerca temi e territori affascinanti. Aldo aveva la rara capacità di insegnare a guardare oltre le apparenze, a riconoscere la bellezza, la poesia e l’anima delle cose. Ci ricordava che pensare non significa chiudersi, ma aprirsi al mondo, agli altri, alla complessità. Che la cultura, in fondo, è una delle forme più alte dell’accoglienza. È stato anche deputato del PDS nel 1994, eletto a Nocera Inferiore nella lista dei Progressisti. Con i suoi fratelli è stato protagonista di una bella stagione politica a Sarno, prima nel PCI, poi nel PDS e nei DS. Eravamo amici. Abbiamo condiviso serate straordinarie, di confronto politico, di discussione, di curiosità intellettuale e di convivialità. Incontri nei quali non c’era soltanto il piacere di stare insieme, ma anche il gusto di ragionare, di dissentire, di cercare insieme una strada. La sua scomparsa mi fa pensare anche a un pezzo di quel partito-comunità che non c’è più. A una stagione nella quale la politica era fatta di legami, di partecipazione, di passioni condivise, di formazione, di pensiero critico e di militanza. Si poteva discutere, anche aspramente, senza perdere il senso di un’appartenenza comune. Il mondo politico è profondamente cambiato. Sono cambiate le organizzazioni, i linguaggi e i luoghi della partecipazione. Troppo spesso, però, al pensiero si sostituisce la comunicazione, alla militanza l’appartenenza formale, al confronto l’allineamento, alla libertà di giudizio l’obbedienza. E così rischiamo di perdere non soltanto un modo di fare politica, ma anche una parte importante della nostra storia civile e culturale. Aldo apparteneva a quella stagione e ne rappresentava una delle espressioni più alte: la convinzione che la politica avesse bisogno di cultura, di autonomia intellettuale, di curiosità e di umanità. Mi mancheranno la sua intelligenza, la sua ironia, la sua sensibilità e quelle conversazioni che sapevano intrecciare politica, filosofia e vita. Alla sua famiglia rivolgo un abbraccio affettuoso e le mie più sincere condoglianze. Resta la sua lezione: non smettere di pensare, di interrogarsi e di cercare la bellezza. Anche nella politica e nella vita.