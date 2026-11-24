Nella lavorazione di materiali, sia in campo industriale che artigianale, non c’è nulla di più soddisfacente di un pezzo levigato e lucidato alla perfezione. E quando si parla di soluzioni per una lucidatura perfetta delle superfici è impossibile non pensare a Klingspor: uno dei produttori di abrasivi più antichi al mondo.

Il marchio produce dal 1893 utensili abrasivi di qualità superiore per lavorare su un’ampia varietà di materiali e in molteplici applicazioni: dai più classici cantieri, passando per l’industria alimentare, le officine, il settore medicale, l’industria automobilistica, la costruzione di navi e imbarcazioni, fino al settore aerospaziale e altro.

Un esempio dell’enorme versatilità dei prodotti Klingspor lo possiamo trovare nella regione di Magdeburgo Börde, in Germania, dove i nastri Klingspor lavorano e “lucidano” ogni giorno circa 60 tonnellate di patate lungo linee di 25 metri; un nastro nato per un’applicazione così insolita è la dimostrazione di come l’azienda sappia progettare utensili su misura per macchine e processi fuori dall’ordinario.

Klingspor produce i nastri per levigatrice interamente in proprio e sottopone ogni articolo a un controllo di qualità minuzioso, puntando sempre su resistenza, durata e risultati di levigatura costanti.

Lucidatura professionale con i nastri per levigatrice: guida alla scelta

L’offerta Klingspor comprende centinaia di diverse tipologie di nastri abrasivi e la scelta parte dal supporto, che può essere in poliestere, cotone, tessuto misto o tessuto-non tessuto, e dallo strato che lo riveste (che può essere costituito da grani sintetici come ossido di alluminio, ossido di alluminio ceramico, ossido di zirconio, carburo di silicio…).

Nello specifico, i nastri in carburo di silicio, caratterizzati da spigoli particolarmente vivi, offrono un’aggressività eccezionale su superfici molto dure: i nastri in ossido di alluminio ceramico o di zirconio sono invece indicati per le asportazioni più impegnative sul metallo. Per la lavorazione del legno si consigliano i nastri a cosparsione aperta, con grani abrasivi che coprono il 50%-70% della superficie del supporto lasciando spazi vuoti ben visibili tra un granulo e l’altro, ritardando così l’intasamento del nastro.

Le grane coprono tutto il percorso di lavoro, dalla calibratura alla massima asportazione, fino alla levigatura ultrafine che prepara alla lucidatura: si procede in sequenza, passando da una grana alla successiva senza saltare troppi da una granulometria particolarmente grossa ad una molto fine, in modo che ogni passaggio elimini delicatamente e progressivamente i segni del precedente.

La scelta del formato e della larghezza del nastro dipende dalla macchina utilizzata; Klingspor offre nastri lunghi, corti, a lima e larghi per levigatrici in piano, smerigliatrici centerless industriali, levigatrici a nastro portatili, levigabordi e macchine per profili, oltre a manicotti abrasivi per trapano, flessibile e multitrapano da hobbistica.

Nella scelta del nastro giusto è fondamentale valutare anche la modalità di lavorazione: la levigatura a umido (con acqua, oli o emulsioni) necessita di nastri abrasivi impermeabili, mentre per la levigatura a secco i nastri con tecnologia “multibond” sono la scelta ideale, grazie la loro capacità di generare meno calore da attrito.

Un ulteriore dettaglio che molto spesso si sottovaluta è la giunzione. È infatti proprio da questa che dipende la regolarità di scorrimento; Klingspor propone diverse tipologie di giunzione, tagliate con un angolo tra 45° e 80° rispetto alla direzione del nastro, in modo da evitare una transizione troppo brusca.

Per permettere ad ogni professionista di trovare sempre il nastro abrasivo giusto, il team di tecnici Klingspor offre una consulenza completa ed è sempre a disposizione per rispondere a dubbi o domande, mentre il team commerciale segue le richieste di “produzione personalizzata”, comprese giunzioni, bordi speciali e applicazioni non ordinarie.