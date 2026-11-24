di Erika Noschese

È positivo il bilancio dei primi due fine settimana di Luci d’Artista tracciato dall’assessore al Turismo del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara, che ha illustrato i dati e i numeri dell’avvio della manifestazione invernale, certificando un andamento capace di candidare il capoluogo tra le prime mete turistiche sia durante la stagione invernale sia in quella estiva, fino a superare per affluenza persino località simbolo della costiera come Amalfi e Positano. Il quadro presentato dal componente dell’esecutivo cittadino guidato dal sindaco Vincenzo De Luca restituisce l’immagine di una città che non vive più soltanto di flussi legati alle festività natalizie o al tradizionale richiamo delle installazioni luminose, ma che consolida una traiettoria di crescita strutturale lungo l’intero arco dell’anno. Alla base di questo risultato vi è la sinergia tra i grandi eventi culturali, l’attrattività del litorale e il potenziamento delle infrastrutture di collegamento marittimo e aereo, fattori che stanno ridisegnando il posizionamento competitivo del territorio salernitano sui mercati italiani ed esteri. Proprio soffermandosi sulle prospettive strategiche emerse dall’analisi dei flussi registrati nelle ultime settimane, l’assessore Ferrara ha voluto sottolineare il cambio di passo che sta interessando l’intero comparto ricettivo e logistico della città di Arechi: “Siamo in una fase veramente di grande novità, avremo tantissime navi, avremo il discorso dell’aeroporto e di tutto quello che Salerno può rappresentare nell’ambito del turismo nazionale e internazionale.” Il riferimento al traffico crocieristico e allo scalo aeroportuale coglie due snodi centrali delle politiche di sviluppo messe in campo dall’amministrazione comunale: da un lato l’arrivo costante di grandi navi da crociera nello scalo portuale salernitano, con migliaia di visitatori internazionali che sbarcano direttamente a ridosso del centro urbano alimentando l’indotto commerciale, culturale e della ristorazione; dall’altro l’operatività e le prospettive di espansione dell’aeroporto, considerato un volano indispensabile per intercettare nuovi collegamenti diretti e rendere il capoluogo una porta d’accesso privilegiata non solo per la città ma per l’intera provincia, dalla Costiera Amalfitana al Cilento. Il sorpasso nei numeri rispetto a mete storicamente leader come Amalfi e Positano nei primi due weekend della rassegna conferma infatti la capacità di Salerno di proporsi come destinazione autonoma, competitiva e destagionalizzata, in grado di attrarre visitatori anche nei mesi tradizionalmente più freddi grazie a un’offerta integrata che unisce intrattenimento, accoglienza, mobilità e valorizzazione del patrimonio urbano. Ma il calendario delle iniziative non si esaurisce con i risultati già acquisiti, poiché l’amministrazione prevede ulteriori appuntamenti e novità già nei prossimi giorni, quando la città tornerà nuovamente protagonista sulla scena regionale e nazionale. Nel corso del suo intervento, l’assessore al Turismo ha infatti lasciato intendere che sono in cantiere ulteriori sviluppi destinati ad arricchire la programmazione cittadina, mantenendo però il riserbo sui dettagli fino alla definizione formale dell’annuncio: “E vi anticipo: quanto prima avremo una bellissima notizia che adesso è ancora presto per poterla dire e, quando ci sarà, avremo modo di rivederci e parlarne.” Accanto all’entusiasmo per i riscontri numerici e per le opportunità di promozione legate ai prossimi eventi, la riflessione istituzionale si è concentrata anche sulla gestione operativa dell’accoglienza e sulla tenuta complessiva della macchina organizzativa cittadina di fronte a volumi di presenze sempre più rilevanti. Un afflusso straordinario di turisti e visitatori comporta infatti ricadute immediate sulla viabilità, sui trasporti pubblici, sul decoro urbano e sull’efficienza delle prestazioni offerte tanto ai residenti quanto agli ospiti, rendendo necessario un monitoraggio costante delle criticità che possono manifestarsi nei momenti di maggiore pressione. Su questo versante, Ferrara ha richiamato l’importanza di utilizzare la vetrina e il banco di prova dei grandi appuntamenti cittadini come strumento di verifica sul campo per individuare tempestivamente eventuali disfunzioni e adottare misure correttive rapide ed efficaci: “Sui servizi, su tutto quello che può riguardare, diciamo, un momento di qualcosa di non buono. Questo è importante anche perché sapete benissimo che ci sono tante cose che vanno viste ed è giusto che questa iniziativa possa mettere in evidenza qualcosa dove noi poi potremmo intervenire al momento.” L’approccio delineato dall’esponente della giunta De Luca punta, dunque, a coniugare la crescita quantitativa degli arrivi con l’innalzamento degli standard qualitativi dell’ospitalità, trasformando ogni eventuale segnalazione o criticità emersa durante i fine settimana di maggiore affluenza in un’occasione concreta di intervento immediato da parte degli uffici e dei settori competenti. In questa prospettiva, l’esperienza maturata nei primi due weekend di Luci d’Artista rappresenta non soltanto una conferma della solidità del modello turistico salernitano, ma anche una base operativa per calibrare i servizi pubblici, migliorare il coordinamento logistico tra porto, centro cittadino e strutture ricettive e preparare la città alle prossime sfide legate al traffico marittimo, ai collegamenti aerei e ai nuovi appuntamenti in agenda nei giorni a venire.