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Salerno, evaso rintracciato dal NOS

  • Luglio 16, 2026
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Salerno, evaso rintracciato dal NOS
Nuova incisiva operazione di controllo del territorio da parte della Polizia Municipale di Salerno, che ha portato alla cattura di un soggetto destinatario di un provvedimento restrittivo della libertà personale, risultato in stato di evasione.
​L’operazione è stata condotta dagli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza, costantemente impegnati nel monitoraggio delle aree sensibili della città per garantire la sicurezza urbana e il rispetto della legalità. Durante un mirato servizio di controllo, la pattuglia del Nucleo Operativo Sicurezza ha individuato e fermato il soggetto. I successivi ed immediati controlli alla banca dati hanno rivelato la reale situazione giuridica dell’uomo.
​Il soggetto è stato intercettato e fermato per un controllo di routine ravvisando elementi di sospetto. Condotto presso gli uffici del Comando, l’uomo è stato sottoposto alle verifiche del caso, che hanno confermato la pendenza di un provvedimento restrittivo e lo stato di evasione. Al termine delle formalità burocratiche e legali, il soggetto è stato tradotto presso la struttura carceraria del napoletano competente e consegnato formamente agli Agenti della Polizia Penitenziaria.
​Questo ulteriore intervento testimonia ancora una volta l’importanza del controllo capillare del territorio svolto dalla Polizia Municipale. L’operazione si inserisce nel quadro del potenziamento delle attività di vigilanza e prevenzione disposto dall’Amministrazione Comunale e dal Comando di Polizia Municipale di Salerno, volto a contrastare ogni forma di illegalità e a garantire un presidio costante sul territorio cittadino.
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