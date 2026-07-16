De Luca, ‘resto un pacifico guerriero’

Primo Consiglio comunale dopo l’elezione del sindaco Vincenzo De Luca: eletto presidente dell’assemblea civica Horace Di Carlo. “Il Consiglio comunale – ha detto De Luca rivolgendosi agli assessori e consiglieri presenti nel Salone dei Marmi – è chiamato a decidere, a offrire ai cittadini decisioni in un contesto di trasparenza della responsabilità. Ognuno di voi avrà e dovrà avere la possibilità di esprimere le proprie opinioni, ma in maniera compatibile con l’obiettivo che abbiamo, che è quello di produrre decisioni, non parole. Questo varrà per la maggioranza e per l’opposizione. Dovremo stringere sui tempi, darci, come dire, uno stile parlamentare o europeo per tutti quanti noi. Alla fine saremo chiamati a rispondere tutti, non maggioranza o opposizione, delle decisioni che avremo preso nell’interesse della nostra comunità. Voi avrete notato – ha aggiunto il primo cittadino – che ho adottato, come dire, un tono quasi samaritano, perfino in contraddizione con il mio patrimonio genetico, diciamo così, un po’ anche per l’età che fa diventare più saggi. Però capiamoci bene: io rimango un pacifico guerriero, nessuno si confonda”. Il sindaco, nel suo intervento, ha parlato dei prossimi obiettivi, come la sicurezza e il decoro della città e soffermando soprattutto sul tema dell’ambiente. “Ho ascoltato – ha detto De Luca – la dichiarazione del presidente Fico in uno straordinario evento che si è svolto a Napoli, promosso dalla gloriosa armata del campo largo, diciamo così. Se uno dice ‘Noi siamo per l’acqua pubblica, per questo blocchiamo la procedura per le grandi adduzioni’, e poi il risultato finale è che a Napoli l’acqua rimane gestita dai privati, beh, allora ci dobbiamo capire bene. Le parole sono parole, i fatti sono fatti. In ogni caso – rimarca rivolgendosi a maggioranza e opposizione – ho colto la disponibilità ad un confronto di merito sui temi dell’ambiente, sui temi dell’urbanizzazione del territorio e della non consumazione, questo è il tema, del territorio comunale in maniera irreversibile. Se dobbiamo impegnare il territorio comunale, impegniamolo per lo sviluppo, per il lavoro, ma in un contesto ordinato e ambientalmente sostenibile. Io su questo sono d’accordo. Se c’è la disponibilità al confronto, io ho la massima apertura e disponibilità”.