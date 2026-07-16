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Piero De Luca: «Governo Meloni non ha più una maggioranza solida»

  • Luglio 16, 2026
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Piero De Luca: «Governo Meloni non ha più una maggioranza solida»

Abbiamo votato convintamente contro una legge elettorale sbagliata e pericolosa, costruita su misura da Giorgia Meloni per il timore di perdere le prossime elezioni». È la posizione espressa dal deputato salernitano del Partito Democratico e segretario regionale del Pd Campania, Piero De Luca, all’indomani del voto alla Camera sulla riforma elettorale.

Nel suo intervento, De Luca punta il dito anche contro la tenuta della maggioranza di governo, richiamando l’esito di un voto definito decisivo.

«Nelle scorse ore il centrodestra si è frantumato, certificando una crisi politica ormai evidente. Il Governo non ha più il pieno sostegno della sua maggioranza», afferma l’esponente dem.

Secondo De Luca, la presidente del Consiglio avrebbe mancato gli obiettivi di stabilità annunciati all’inizio della legislatura. «Giorgia Meloni ha fallito. Non è in grado di garantire la stabilità che aveva promesso né di affrontare i problemi reali del Paese».

Il parlamentare conclude chiedendo un cambio di scenario politico: «È il momento di prenderne atto: il Governo vada a casa e smetta di far pagare agli italiani il prezzo delle sue divisioni e del suo immobilismo».

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