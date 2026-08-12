Campi Flegrei: Patriarca (Fi), ‘situazione drammatica, subito lo stato di emergenza’

Il Consiglio regionale della Campania si riunira’ il 27 agosto, dalle 11 e ad oltranza, per una seduta monotematica sulle azioni urgenti di sostegno alla popolazione colpita dal terremoto dei Campi Flegrei. Lo ha deciso la Conferenza dei Capigruppo, presieduta da Massimiliano Manfredi. La richiesta di convocazione straordinaria era arrivata dai gruppi di minoranza. La scelta della data, inizialmente si era ipotizzata anche una seduta a Ferragosto, e’ legata al lavoro della Cabina di regia coordinata dalla Prefettura sugli emendamenti al decreto legge del Governo. Manfredi ha disposto l’assegnazione alle commissioni competenti delle proposte di legge sul tema, con l’obiettivo di arrivare a un testo unitario. Il presidente del Consiglio regionale ha annunciato che invitera’ ai lavori anche i sindaci dell’area flegrea. Il presidente della Giunta regionale, Roberto Fico, ha sottolineato che l’attenzione sulle conseguenze del sisma del 31 luglio “e’ massima” e che la Regione sta lavorando su servizi, contributi per gli alloggi, trasporti e attivita’ produttive. Patriarca (Fi), ‘situazione drammatica, subito lo stato di emergenza’ “Dopo il sisma del 31 luglio la situazione nei Campi Flegrei resta drammatica e ci chiediamo il motivo per il quale la Regione Campania non si sia ancora attivata per ottenere la dichiarazione dello stato di emergenza così come sollecitato da più parti”. Lo dice la deputata di Forza Italia, Annarita Patriarca. “La situazione è gravissima ed è fondamentale che tutte le istituzioni facciano fino in fondo la propria parte. Il Governo ha dimostrato attenzione e tempestività di intervento nei confronti dei Campi Flegrei ed è pronto a fare tutto ciò che è necessario per sostenere i territori e i cittadini coinvolti”, aggiunge la parlamentare campana. “Resta ferma la disponibilità – prosegue – a sostenere qualsiasi ulteriore misura e ogni iniziativa utile. Occorre subito richiedere lo stato di emergenza, come è stato fatto per Ischia e per ogni altra situazione analoga, giovandosi dell’aiuto diretto del Governo e della Protezione civile”. “A tutto questo bisognerà aggiungere l’organizzazione e la programmazione di tutta una serie di interventi necessari per gestire poi, nel lungo periodo, la situazione dei Campi Flegrei. In un momento così delicato – conclude Patriarca – non servono contrapposizioni tra istituzioni, ma collaborazione e responsabilità. Non è certo questo il momento delle divergenze: i cittadini non le comprenderebbero”