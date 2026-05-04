Salerno. E’ morto il giornalista Eugenio Ciancimino

E’ morto la notte scorsa a Salerno il giornalista Eugenio Ciancimino. Originario di Belmonte Mezzagno (Pa), aveva iniziato la sua attivita’ come cronista politico a Palermo. Alla fine degli anni Sessanta era diventato capo ufficio stampa della compagnia aerea Ati, che aveva lasciato a maggio 1972 per assumere l’incarico di responsabile per la Campania dell’Agi – Agenzia giornalistica Italia- che ha mantenuto per venti anni. E’ stato poi consigliere provinciale di Salerno e successivamente si è occupato di seminari di giornalismo presso l’istituto Della Corte-Vanvitelli di Cava dei Tirreni. Cordoglio è stato espresso dal presidente Ottavio Lucarelli a nome di tutti i consiglieri dell’Ordine dei giornalisti della Campania. L’Ordine della Campania ha ricordato Eugenio Ciancimino come un collega scrupoloso e sempre pronto a seguire i colleghi più giovani. Un minuto di silenzio per ricordare Ciacimimo è stato osservato durante un convegno un corso oggi a Salerno per la formazione permanente.
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