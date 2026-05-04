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Salerno: affluenza al 64,5% per elezione presidente Provincia

  • Maggio 4, 2026
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Salerno: affluenza al 64,5% per elezione presidente Provincia

E’ stata del 64,55% l’affluenza di oggi alle urne per l’elezione del nuovo presidente della Provincia di Salerno. Alla chiusura delle operazioni di voto e a seguito delle rilevazioni effettuate presso le tre sezioni elettorali, hanno votato 1.249 su 1.935 aventi diritto. Quella per la presidenza della Provincia di Salerno e’ una sfida a due: per il centrosinistra in campo c’e’ il sindaco di Bellosguardo, Giuseppe Parente; per il centrodestra il primo cittadino di Scafati, Angelo Pasqualino Aliberti

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