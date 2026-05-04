E’ stata del 64,55% l’affluenza di oggi alle urne per l’elezione del nuovo presidente della Provincia di Salerno. Alla chiusura delle operazioni di voto e a seguito delle rilevazioni effettuate presso le tre sezioni elettorali, hanno votato 1.249 su 1.935 aventi diritto. Quella per la presidenza della Provincia di Salerno e’ una sfida a due: per il centrosinistra in campo c’e’ il sindaco di Bellosguardo, Giuseppe Parente; per il centrodestra il primo cittadino di Scafati, Angelo Pasqualino Aliberti
Post Recenti
- Geppino Parente è il nuovo presidente della Provincia di Salerno
- Riesame Napoli, ‘spregiudicata familiarità corruttiva’ per Zannini
- Salerno. E’ morto il giornalista Eugenio Ciancimino
- Salerno: affluenza al 64,5% per elezione presidente Provincia
- Pistolettate contro un buttafuori: 4 arresti tra Salerno e Napoli
Categorie
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco