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Campania: al via pacchetto di politiche sociali

  • Maggio 25, 2026
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Campania: al via pacchetto di politiche sociali

Presentato il pacchetto di politiche sociali denominato “Inclusione” dalla Regione Campania. Il provvedimento adottato dalla giunta regionale intende attivare un insieme organico di interventi in grado di rafforzare la risposta pubblica nei confronti delle persone in condizione di maggiore vulnerabilità. In particolare, rispondere all’esigenza di sostenere le famiglie con componenti affetti da autismo o da disabilità fisiche e psichiche, ridurre le barriere di accesso ai servizi, potenziare la rete territoriale e consolidare i modelli di integrazione tra servizi sanitari, sociali e comunitari. In tale quadro, appaiono prioritari sia il potenziamento del riconoscimento precoce dei disturbi del neurosviluppo nella fascia 0-3 anni, sia il rafforzamento dei percorsi di transizione all’età adulta per le persone con autismo, sia lo sviluppo di misure personalizzate di inclusione e autonomia per le persone con disabilità, sia il consolidamento delle azioni di prevenzione, cura, riabilitazione ed inclusione sociale o lavorativa nell’ambito della salute mentale. «L’attenzione alle persone con disturbo dello spettro autistico, con problemi di salute mentale e con disabilità – e alle loro famiglie – è massima. Nessuno deve essere lasciato indietro e occorre rafforzare le politiche di inclusione e presa in carico per offrire alle persone, e appunto alle famiglie, servizi di assistenza e accompagnamento, nelle varie fasi della vita, efficienti. La persona, e i suoi diritti, deve essere al centro dell’azione amministrativa. Questo è il compito delle istituzioni: non lasciare nessuno solo, agire con spirito di comunità perché una società è più giusta, forte e coesa, se è inclusiva». Così il presidente della Regione Roberto Fico.

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