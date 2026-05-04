Riesame Napoli, 'spregiudicata familiarità corruttiva' per Zannini - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

Geppino Parente è il nuovo presidente della Provincia di Salerno
Riesame Napoli, ‘spregiudicata familiarità corruttiva’ per Zannini
Salerno. E’ morto il giornalista Eugenio Ciancimino
Salerno: affluenza al 64,5% per elezione presidente Provincia
Cronaca Campania

Riesame Napoli, ‘spregiudicata familiarità corruttiva’ per Zannini

  • Maggio 4, 2026
  • 0
  • 47
  • 2 Min Read
Riesame Napoli, ‘spregiudicata familiarità corruttiva’ per Zannini

“Una spregiudicata familiarità corruttiva”, e la possibilità che possa reiterare i reati essendo ancora consigliere regionale. E’ così che il tribunale del Riesame di Napoli ha motivato il mantenimento del divieto di dimora in Campania e nelle regioni limitrofe per Giovanni Zannini, il consigliere di Forza Italia attualmente in Abruzzo proprio in virtù della misura cautelare emessa ad inizio marzo dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura guidata dal Procuratore Pierpaolo Bruni; a Zannini sono contestati i reati di corruzione per l’esercizio della funzione, falsità materiale in concorso, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. I suoi difensori Angelo Raucci e Vincenzo Maiello avevano fatto ricorso contro la decisione del Gip, puntando tra le altre cose sull’incensuratezza di Zannini e sul fatto che essendo il consigliere lontano dalla Campania non avrebbe più potuto commettere altre reati simili. Il collegio partenopeo, presieduto da Elisa De Tollis, ha però rigettato il ricorso e confermato la misura cautelare al termine dell’udienza tenutasi il 20 marzo scorso. A fine aprile è avvenuto poi il deposito delle motivazioni, in cui i giudici del Riesame hanno censurato la spregiudicatezza di Zannini nell’esercizio delle funzioni pubbliche, “strumentalizzate per il proprio privato tornaconto”, sottolineando la sua non decadenza dalla carica di consigliere, essendo stato solo sospeso e sostituito temporaneamente. Per i giudici, “la caratura politica di Zannini, la fitta rete di relazioni sociali acquisita negli anni, anche con altri consiglieri, dirigenti ed amministratori locali – come comprovato dalla pendenza di altri filone di indagine – la perdurante militanza politica, sono circostanze che non tranquillizzano affatto sulla impossibilità di riprodurre analoghi schemi operativi illeciti”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Liberato Gibboni
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012