Sassano, Casal Velino e Sicignano hanno già i loro sindaci

di Erika Noschese

Amministrative, il quorum è già realtà: Sassano, Casal Velino e Sicignano degli Alburni hanno eletto i nuovi sindaci. Mentre le operazioni di voto proseguono regolarmente in tutta la provincia di Salerno fino al termine fissato per le ore 15 di oggi, tre centri del territorio hanno già tagliato ieri sera il traguardo decisivo che sancisce, di fatto, la validità della tornata elettorale e la nomina dei rispettivi primi cittadini. Si tratta di Sassano, Casal Velino e Sicignano degli Alburni, comuni dove l’assenza di competitor ha trasformato la competizione elettorale in una sfida a senso unico contro l’astensionismo. La normativa vigente, che disciplina con estremo rigore le consultazioni nei centri fino a quindicimila abitanti in cui sia stata ammessa e votata una sola lista, prevede infatti un duplice sbarramento per evitare l’infausto esito del commissariamento dell’ente locale. Il primo ostacolo, quello che è stato brillantemente superato dai tre comuni in questione già nelle prime fasi di questa domenica elettorale, è rappresentato dal raggiungimento del cosiddetto quorum strutturale, fissato nella misura del quaranta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Per il calcolo di tale soglia, in base alle direttive ministeriali più recenti e al consolidato orientamento giurisprudenziale, non si tiene conto degli elettori iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero che non abbiano esercitato il proprio diritto di voto, un dettaglio tecnico di fondamentale importanza per la corretta determinazione della percentuale. Superata questa barriera, che attesta una partecipazione democratica sufficiente a legittimare l’operazione, il candidato sindaco e la sua lista devono inoltre soddisfare la seconda condizione prescritta dalla legge, ovvero ottenere un numero di voti validi che non sia inferiore al cinquanta per cento dei votanti, escludendo dal conteggio finale le schede nulle e le schede bianche. Avendo già varcato la soglia del quorum ben prima della chiusura definitiva delle urne, le amministrazioni in corsa a Sassano, con il candidato Nicola Pellegrino, a Casal Velino, con la candidata Silvia Pisapia, e a Sicignano degli Alburni, con il candidato Giacomo Orco, hanno tecnicamente blindato il proprio mandato amministrativo per il prossimo quinquennio. Questo risultato anticipato rappresenta una conferma importante per le comunità coinvolte, che hanno saputo mobilitarsi con efficacia per garantire la continuità dei percorsi di governo locale, scongiurando il vuoto amministrativo che si sarebbe altrimenti venuto a creare in caso di mancato raggiungimento della soglia minima di partecipazione. La dinamica elettorale vissuta in queste ore nei tre centri salernitani mette in luce come, laddove manchi il confronto tra più schieramenti contrapposti, il vero avversario politico diventi la soglia legale, un parametro che funge da garanzia democratica contro la bassa affluenza. La consapevolezza che il voto sia già valido ha certamente rassicurato le amministrazioni uscenti e le rispettive liste di sostegno, le quali hanno lavorato con impegno sul territorio per incentivare l’esercizio del suffragio universale. La serenità con cui queste comunità stanno affrontando le ultime ore di consultazione è testimoniata dai dati ufficiali che giungono in tempo reale dal portale del Ministero dell’Interno, dove il monitoraggio costante permette di tracciare con precisione l’andamento del voto comune per comune. L’attenzione ora si sposta naturalmente sul momento dello spoglio, previsto subito dopo la chiusura dei seggi di questo pomeriggio, che servirà a ratificare formalmente quanto già emerso nelle urne, ovvero la conferma definitiva dei sindaci e dei consiglieri candidati. Nonostante il destino dei tre comuni sia ormai segnato dal punto di vista politico e amministrativo, la giornata di oggi resterà comunque un momento cruciale per la verifica del consenso effettivo che, al di là del mero dato del quorum, darà legittimazione piena ai nuovi eletti. Sarà interessante analizzare, a scrutinio concluso, quale sia stata l’incidenza delle preferenze personali e come il voto di lista si sia distribuito, fornendo così una fotografia più dettagliata della fiducia accordata dai cittadini ai rispettivi progetti politici. La provincia di Salerno guarda dunque con interesse all’esito definitivo di questi tre casi, che fungono da termometro per un sistema elettorale che, pur nella sua semplicità in presenza di un’unica lista, richiede una partecipazione attiva e consapevole per non tradursi in una mera formalità burocratica. Il successo nel superamento del quaranta per cento dei votanti è, in ultima analisi, il segno tangibile di una cittadinanza che, seppur priva di alternative elettorali formali, sceglie di partecipare attivamente alla vita democratica del proprio territorio, rivendicando il diritto di sostenere la continuità amministrativa in corso. Mentre il resto della provincia rimane in attesa dei dati finali che emergeranno dalle sfide più serrate tra candidati in lizza, Sassano, Casal Velino e Sicignano degli Alburni possono già voltare pagina, guardando con stabilità e programmazione alla nuova stagione amministrativa che, grazie alla mobilitazione degli elettori, ha già ricevuto la propria validazione legale prima ancora che l’ultima scheda venisse scrutinata, segnando un precedente di rilievo in questa complessa e intensa tornata di elezioni amministrative che sta coinvolgendo l’intero territorio salernitano in un clima di attesa e di fervente dibattito pubblico. L’attenzione mediatica rimane altissima e il lavoro di monitoraggio proseguirà senza sosta fino al completamento di tutte le operazioni di voto, garantendo ai lettori un aggiornamento tempestivo e accurato su ogni singolo sviluppo che interesserà il panorama elettorale locale nei prossimi giorni, con particolare riferimento ai comuni che, come in questi tre casi, hanno saputo trasformare un potenziale rischio in un’occasione di consolidamento istituzionale. La stabilità che ne deriva è, senza ombra di dubbio, il valore aggiunto di questa elezione che, pur senza il tradizionale scontro tra liste contrapposte, trova nella partecipazione del corpo elettorale la sua più alta espressione di sovranità, confermando come, in ogni contesto democratico, sia fondamentale l’esercizio del voto per legittimare chi sarà chiamato a guidare la cosa pubblica per i prossimi anni. L’intero territorio, dalle zone interne agli Alburni fino ai centri costieri del Cilento e del Vallo di Diano, segue con estrema attenzione l’evolversi della situazione, conscio del fatto che ogni voto espresso rappresenta un mattone fondamentale per costruire il futuro delle proprie realtà locali e assicurare la gestione oculata dei servizi essenziali per il benessere della collettività cittadina e degli amministrati che, anche in questa occasione, hanno dimostrato grande senso di responsabilità civica.