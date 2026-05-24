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Salerno, affluenza al 46,52%

  • Maggio 24, 2026
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Salerno, affluenza al 46,52%

Affluenza sostanzialmente stabile a Salerno alle ore 23 nella prima giornata di voto per le elezioni comunali. Secondo i dati ufficiali, si è recato alle urne il 46,52% degli aventi diritto, un dato praticamente in linea con la precedente tornata amministrativa del 2021, quando alla stessa ora aveva votato il 46,45% degli elettori.

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