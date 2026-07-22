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Salerno, drone in volo nei pressi del carcere: scoperti cellulari e droga

  • Luglio 22, 2026
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Salerno, drone in volo nei pressi del carcere: scoperti cellulari e droga

Nella serata di ieri, a seguito di una segnalazione relativa al sorvolo di un drone nei pressi dell’istituto penitenziario di Salerno – successivamente atterrato nei pressi del vicino cantiere del nuovo ospedale -, la Sala Operativa della Questura ha prontamente attivato i controlli per verificare l’attività e la provenienza del velivolo.

Sul posto è stata inviata una pattuglia della Volante che, durante la perlustrazione della zona, nelle vicinanze di un istituto scolastico ha notato un filo verde che attraversava la strada. Seguendolo per diversi metri si è giunti a un albero su cui era impigliato un pacchetto di plastica trasparente, contenente sostanze stupefacenti. Il pacchetto è stato recuperato e portato al laboratorio della Polizia Scientifica per le analisi di rito. Al suo interno sono stati rinvenuti tre telefoni cellulari, 248 grammi di hashish e 7,8 grammi di cocaina, tutto posto sotto sequestro. Rimane costante l’attenzione delle Forze di Polizia nella zona di pertinenza dell’Istituto penitenziario per prevenire la commissione di attività illecite.

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