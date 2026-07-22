Ambiente, Tiso(Accademia Iniziativa Comune): “Ripensare gli spazi della città”

“Le città sono il cuore dello sviluppo economico e sociale di ogni Paese. Con l’aumento della popolazione urbana e le sfide legate al cambiamento climatico, è sempre più necessario ripensare il modo in cui vengono progettati e gestiti gli spazi urbani. Le città del futuro dovranno essere capaci di garantire una migliore qualità della vita ai cittadini. Uno degli aspetti più importanti riguarda la mobilità sostenibile. Il traffico intenso e l’inquinamento atmosferico rappresentano problemi significativi nelle grandi aree urbane. Per questo motivo, le città del futuro dovranno puntare sempre di più su trasporto pubblico efficiente, piste ciclabili e percorsi pedonali. L’utilizzo di veicoli elettrici e di sistemi di condivisione, infatti, contribuirà a ridurre le emissioni di gas nocivi e a migliorare la qualità dell’aria. E la tecnologia avrà un ruolo sempre più centrale nella trasformazione urbana. Un altro elemento sarà la sostenibilità ambientale. Le città del futuro dovranno aumentare gli spazi verdi, favorire l’uso delle energie rinnovabili e promuovere edifici a basso consumo energetico. E ancora: oltre alle infrastrutture moderne, sarà importante garantire sicurezza, accesso ai servizi sanitari, opportunità educative e spazi dedicati alla socializzazione. Una città ben progettata deve essere inclusiva e accessibile a tutte le persone. Tuttavia, la realizzazione di queste città richiederà investimenti significativi e una collaborazione costante tra istituzioni, imprese e cittadini. Sarà necessario affrontare sfide come tutela della privacy digitale, gestione delle risorse e riduzione delle disuguaglianze sociali. In conclusione, le città del futuro rappresentano una grande opportunità per costruire un mondo più sostenibile ed efficiente. Attraverso la mobilità sostenibile, l’innovazione tecnologica e una maggiore attenzione al benessere delle persone, sarà possibile creare ambienti urbani capaci di migliorare la qualità della vita e rispondere alle esigenze delle generazioni future”.

Lo dichiara Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca