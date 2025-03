Salerno. Droga: un chilo di cocaina e arma in sella scooter

Nascosti in uno zaino nel vano sottosella dello scooter Honda, in sella al quale stava viaggiando, aveva un panetto di cocaina di oltre un chilogrammo, una pistola Beretta calibro 9×21 con matricola abrasa e caricatore inserito rifornito di 14 cartucce. Arrestato dalla squadra mobile della questura di Salerno un uomo per i reati di detenzione di sostanza stupefacente e possesso di arma clandestina. La scoperta da parte degli agenti e’ avvenuta nel corso di un controllo di polizia all’altezza dello svincolo di San Mango Piemonte dell’autostrada A2 del Mediterraneo, nel Salernitano. (