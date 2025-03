Salernitana, 4.000 tifosi al San Nicola

Sarà un vero e proprio esodo granata quello di sabato al San Nicola. Ieri i biglietti per il settore ospiti sono andati esauriti in meno di due ore, e molti tifosi della Salernitana hanno continuato ad acquistare tagliandi nei vicini settori di Curva Sud Superiore e Inferiore.

Si stima che saranno circa 4.000 i sostenitori al seguito della squadra in Puglia per la sfida contro il Bari, fondamentale in chiave salvezza. Un segnale forte di attaccamento e fiducia da parte della tifoseria, che spera nel colpo esterno contro i galletti. Squadra e pubblico, ancora una volta, faranno fronte comune per rincorrere punti preziosi nella volata finale del campionato.