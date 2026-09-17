Salerno, De Luca inaugura il polo sociale nell’ex mercato di Mariconda

Un polo territoriale di inclusione sociale, con tre servizi dedicati a povertà, fragilità e sostegno alle famiglie. È il nuovo volto dell’ex mercato comunale di via Raffaele Mauri, a Mariconda, inaugurato oggi dal sindaco Vincenzo De Luca e dall’assessore alle Politiche sociali Paola de Roberto.

L’obiettivo è trasformare l’immobile in un centro integrato di welfare, capace di mettere in rete servizi sociali, sanitari, scuole, imprese e Terzo settore. Il polo dovrà accompagnare le persone verso l’autonomia, l’inserimento lavorativo e il rafforzamento della comunità.