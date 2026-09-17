Busta con proiettile al ministro Valditara: spedita da Salerno

Una busta contenente un proiettile calibro 7,65 e una lettera con frasi minatorie è stata recapitata al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Il titolare del dicastero ha presentato denuncia ai Carabinieri.

Il plico era arrivato all’inizio di agosto nella sede del Ministero a Roma, indirizzato direttamente al ministro. Secondo quanto emerso, sarebbe stato inviato in forma anonima da Salerno.

Nel testo, oltre alle minacce, comparirebbe la richiesta di denunciare presunte irregolarità relative al rilascio di diplomi da parte di alcune scuole private della provincia di Salerno. Si tratta di indicazioni contenute nella missiva, sulle quali non risultano al momento riscontri ufficiali.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la provenienza della busta e identificare il responsabile dell’intimidazione.