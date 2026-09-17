Eboli, coltellata al collo a un 81enne: indagato a piede libero

Indagato a piede libero per tentato omicidio un 35enne residente a Eboli, ritenuto responsabile del ferimento di un pensionato di 81 anni, suo vicino di casa.

La vittima è stata colpita al collo con una coltellata al culmine di un’aggressione nel rione Prato. I carabinieri della compagnia locale hanno identificato il presunto aggressore grazie alle prime testimonianze e alle dichiarazioni rese dall’anziano in ospedale.

L’81enne è fuori pericolo ed è stato dimesso. Le indagini proseguono per accertare i motivi dell’aggressione.