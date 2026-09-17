Eboli, coltellata al collo a un 81enne: indagato a piede libero - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

BCC Monte Pruno al convegno nazionale su sport, impresa e territorio
Sangiuliano, le politiche? Mio impegno è in Campania ma non si sa mai
Eboli, coltellata al collo a un 81enne: indagato a piede libero
Sansiviero: Fenailp Turismo entra nell’osservatorio della Campania
Provincia Eboli

Eboli, coltellata al collo a un 81enne: indagato a piede libero

  • Settembre 17, 2026
  • 0
  • 80
  • 1 Min Read
Eboli, coltellata al collo a un 81enne: indagato a piede libero

Indagato a piede libero per tentato omicidio un 35enne residente a Eboli, ritenuto responsabile del ferimento di un pensionato di 81 anni, suo vicino di casa.

La vittima è stata colpita al collo con una coltellata al culmine di un’aggressione nel rione Prato. I carabinieri della compagnia locale hanno identificato il presunto aggressore grazie alle prime testimonianze e alle dichiarazioni rese dall’anziano in ospedale.

L’81enne è fuori pericolo ed è stato dimesso. Le indagini proseguono per accertare i motivi dell’aggressione.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Tommaso D'Angelo
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Tommaso D'Angelo
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Tommaso D'Angelo
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Tommaso D'Angelo
Luglio 14, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese Nocerina

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Tommaso D'Angelo
Luglio 15, 2013