Sangiuliano, le politiche? Mio impegno è in Campania ma non si sa mai

“Adesso io faccio il capo dell’opposizione in Campania, eletto all’unanimità da tutti i consiglieri regionali dell’opposizione. Oggi fare battaglie per la legalità, battaglie per lo sviluppo nella mia regione è il mio interesse principale. Ieri ho avuto il grande onore di essere nominato coordinatore regionale di Fratelli d’Italia da Giorgia Meloni, che ho ringraziato in una nota. Il mio impegno è in Fratelli d’Italia in Campania, la mia regione, la mia città, la città dove sono nato, dove ho studiato e questo faccio”. Così il neo eletto coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Campania, Gennaro Sangiuliano, a margine del panel a cui partecipa come ospite in occasione di Fenix 2026 a Roma.”Se ci penso alle Politiche? Ah, uno nella vita non sa mai che cosa succederà dopo”, risponde l’ex ministro della Cultura. “Ho mille cose da fare in Campania per schiodare questa incrostazione di potere clientelare che è il cosiddetto campo largo”, ribadisce Sangiuliano, che sottolinea l’attestato di fiducia ricevuto da Giorgia Meloni: “Di questo ne sono riconoscente, l’ho detto pubblicamente e cercherò appunto di meritarlo con un lavoro costante, con impegno e una grande determinazione”, conclude
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