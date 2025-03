Salerno. dalla Regione oltre 2 milioni per Luci di Artista

di Erika Noschese

La città di Salerno si concentra sui grandi eventi, tra successi già consolidati e nuove iniziative. La giunta Napoli ha approvato ieri due importanti provvedimenti: Pitti Pizza & Friends e Salerno Sound, eventi mirati a incrementare la presenza di turisti e visitatori su tutto il territorio comunale, offrendo al contempo risposte concrete al settore del commercio e della ristorazione. «Sono molto soddisfatto del lavoro sinergico svolto tra l’assessorato al Turismo, guidato dal collega Alessandro Ferrara, e quello al Commercio, da me diretto. Abbiamo lavorato fianco a fianco per arrivare a queste iniziative che porteranno sicuramente tantissimi visitatori a Salerno, con una ricaduta importante sul turismo, sul commercio e soprattutto sui locali di food e beverage di Piazza della Libertà, che ce l’avevano chiesto a gran voce», ha dichiarato l’assessore Dario Loffredo. Il cartellone degli eventi di luglio si arricchisce ulteriormente e sarà anticipato da appuntamenti come la Fiera della Minerva, in Villa Comunale, e il Crocifisso Ritrovato nel mese di aprile, oltre a mostre in varie parti della città e iniziative dedicate ai bambini presso la Villa Comunale, in programma ogni domenica. Dal 30 luglio al 3 agosto torna Pitti Pizza & Friends, evento che lo scorso anno si è tenuto accanto alla stazione marittima e che quest’anno avrà luogo in Piazza della Libertà. «Un’iniziativa che lo scorso anno ha riscosso un grande successo. La pizza, uno degli alimenti più importanti e nutritivi della dieta mediterranea, con mozzarella, pomodoro e le nostre farine, attrae un pubblico di tutte le età, sia per la proposta gastronomica che per gli eventi e i concerti associati», ha spiegato Loffredo. La novità di quest’anno è rappresentata da Salerno Sound, il primo festival musicale cittadino proposto da Anni 60 Produzioni. Il programma prevede concerti di artisti di spicco, rivolti sia a un pubblico giovane sia a uno meno giovane. Si inizia il 12 luglio con Capo Plaza, rapper tra i più importanti del panorama nazionale, origini salernitane; il 15 luglio Irama; il 17 luglio, fresco del successo di Sanremo, Brunori Sas; il 24 luglio un’altra icona per il mondo giovanile, Lazza e il 26 luglio Massimo Ranieri con la sua unica data estiva. «Siamo sicuri che questi eventi potranno arricchire ulteriormente l’offerta di Salerno, una città attrattiva che potrà essere raggiunta da migliaia di persone grazie all’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi», ha dichiarato l’assessore Dario Loffredo. Ieri, la giunta ha dato il via libera alla delibera per la nuova edizione di Luci d’Artista, con la Regione Campania che stanzierà due milioni e mezzo di euro. Sul fronte delle luminarie, il Comune di Salerno è già al lavoro per realizzare un’edizione completamente rinnovata sotto ogni punto di vista, introducendo importanti novità. «Stiamo lavorando tutti insieme affinché Salerno possa diventare sempre più un volano per il turismo e il commercio», ha concluso l’assessore Dario Loffredo.