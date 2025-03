Parco, Semplificazione: Perdifumo dice sì alla proposta di Coccorullo

di Arturo Calabrese

Su proposta del consigliere comunale Francesco Coccorullo, anche Perdifumo ha detto di sì alla proposta di legge proposta dal senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone sulla semplificazione delle normative nelle aree ricadenti nei Parchi Nazionali.

Come già fatto da altri enti, anche il comune dell’interno appoggia quanto depositato dal parlamentare salernitano.

«Si tratta di una decisione che va verso la tutela anche dei piccoli centri – spiega Francesco Coccorullo – è dovere dei sindaci e dei consigli comunali, per quanto è in loro potere, affiancare la proposta del senatore. Così facendo – aggiunge – si abbattono i vincoli e si rende la burocrazia molto più leggera. È un bel momento per il Cilento e per le aree interne».

L’idea del parlamentare Antonio Iannone è di eliminare il doppio vincolo autorizzativo per i comuni che ricadono nelle aree ove vige la tutela dei vari Parchi nazionali. Il riferimento territoriale è ovviamente al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ma la norma sarà nazionale.

Mentre l’atto di Iannone seguirà l’iter previsto dalla legge, dai comuni e quindi dai territori arriva il sostegno per un qualcosa che era atteso da tempo da amministratori e residenti.