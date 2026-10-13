Papa: intervento concluso positivamente nei tempi previsti

L’intervento si è concluso positivamente, nei tempi e nei modi previsti”. Lo fa sapere tramite il suo canale Telegram la Sala Stampa della Santa Sede circa l’operazione a cui il Pontefice è stato sottoposto nel pomeriggio di oggi, 13 ottobre, al Policlinico Gemelli per rimuovere un “nodulo circoscritto al polmone” “Il Santo Padre è rientrato in stanza”, riferisce ancora la Sala Stampa
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