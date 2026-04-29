Salerno, colpito da malore muore davanti alla Cittadella giudiziaria - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

Salerno, colpito da malore muore davanti alla Cittadella giudiziaria
P. De Luca (Pd), ‘ad Acerra ennesima morte inaccettabile’
Salerno: vandalismo contro “Ponti del Diavolo”
Salerno, secondo colpo alla gioielleria di via Posidonia
Cronaca

Salerno, colpito da malore muore davanti alla Cittadella giudiziaria

  • Aprile 29, 2026
  • 0
  • 619
  • 1 Min Read
Salerno, colpito da malore muore davanti alla Cittadella giudiziaria

Un uomo di circa 70 anni è stato ritrovato morto davanti alla cittadella giudiziaria, probabilmente stroncato da un infarto fulminante. Sul posto anche i vigili

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Liberato Gibboni
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012