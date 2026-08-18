Fisciano Sviluppo e territorio: una sinergia vincente tra cultura, ambiente e sport

FISCIANO – Non solo raccolta differenziata, gestione del servizio e campagne di sensibilizzazione. La Fisciano Sviluppo diversifica il suo impegno sul territorio e lo fa nel segno dei Cambia-Menti, il claim che continua a scandire il valore dell’approccio culturale alle buone pratiche e che ha accompagnato la partnership con la rassegna Fisciano Summer Talk ed i Giochi Universitari Europei.

Due presenze su asset differenti -da una parte la partnership strategica con la rassegna culturale Fisciano Summer Talk e, dall’altra, il contributo operativo e logistico garantito in occasione dei Giochi Universitari Europei, ospitati presso il campus dell’Università degli Studi di Salerno- che sottolineano con forza il ruolo centrale ritagliatosi dalla società in house del Comune di Fisciano nella promozione del territorio e nel sostegno alle iniziative di respiro culturale e internazionale della città.

Attraverso queste due importanti collaborazioni, Fisciano Sviluppo ha dimostrato la capacità di coniugare la gestione efficiente dei servizi pubblici con la valorizzazione sociale ed economica del contesto locale, rafforzando l’immagine della città di Fisciano come polo di eccellenza accademica, culturale e sportiva.

«Essere al fianco delle grandi manifestazioni che animano la nostra città non è per noi un semplice impegno formale, ma il cuore della nostra missione istituzionale – dichiara il Sindaco Vincenzo Sessa – La collaborazione con il Fisciano Summer Talk e con l’Università degli Studi di Salerno per i Giochi Universitari Europei dimostra che la sinergia tra Pubblica Amministrazione, Ateneo e società civile produce risultati concreti. Continueremo a lavorare con questa visione: garantire servizi eccellenti e supportare progetti che portino il nome di Fisciano sempre più in alto».

Cultura e dibattito: il successo dei Fisciano Summer Talk

La partecipazione ai Fisciano Summer Talk ha rappresentato per la Fisciano Sviluppo una scelta di prossimità al tessuto cittadino e di promozione di uno spazio urbano della comunità, Villa Giovanardi alla frazione Penta, ancora poco conosciuto malgrado la sua storia. La rassegna, divenuta un punto di riferimento per il dibattito culturale e lo spettacolo, ha trovato nella società fiscianese un partner affidabile, capace di garantire elevati standard organizzativi, decoro urbano e accoglienza per ospiti e pubblico. Tre gli incontri d’autore con altrettanti attori che si sono avvicendati in questa versione estiva del salotto culturale: Marco Rossetti, Giorgio Pasotti e Paolo Conticini.

Sport, giovani e respiro europeo: i Giochi Universitari Europei

La cooperazione con l’Ateneo per lo svolgimento dei Giochi Universitari Europei ha portato la città alla ribalta internazionale, accogliendo centinaia di studenti-atleti, delegazioni e visitatori da tutta Europa. In questo scenario, Fisciano Sviluppo ha giocato un ruolo chiave nel garantire servizi di supporto all’altezza di un evento di portata continentale, promuovendo la sostenibilità ambientale, la pulizia degli spazi, la logistica e la fruibilità dei luoghi simbolo del territorio.

Una visione orientata al futuro

«Sostenere momenti di confronto di alto profilo significa investire nel capitale sociale e nella qualità della vita dei cittadini – sottolinea Andrea Pirone, Direttore Generale della Fisciano Sviluppo – I risultati conseguiti in questa stagione estiva confermano che il modello Fisciano Sviluppo funziona: un’azione integrata capace di rispondere alle esigenze quotidiane dei residenti e, al contempo, di proiettare il comune verso palcoscenici di rilievo internazionale. La società rinnova la propria disponibilità a fare rete con le istituzioni locali e il mondo accademico per la pianificazione dei prossimi grandi eventi».