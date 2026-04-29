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P. De Luca (Pd), ‘ad Acerra ennesima morte inaccettabile’

  • Aprile 29, 2026
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P. De Luca (Pd), ‘ad Acerra ennesima morte inaccettabile’

“La morte di Pasquale Perna, 37 anni, avvenuta ieri ad Acerra in un impianto di trattamento dei rifiuti, rappresenta un ennesimo dramma inaccettabile sui luoghi di lavoro. Non possiamo più limitarci a commentare con sdegno queste stragi come se fossero fatalità: bisogna iniziare ad affrontare il tema della sicurezza del lavoro come una vera e propria emergenza nazionale”. Così il deputato e segretario del Pd Campania Piero De Luca. “Quanto accaduto conferma purtroppo che si deve fare molto di più. Il Governo sta sottovalutando l’emergenza in atto, perché le misure adottate finora non sono assolutamente sufficienti. Servono più controlli, più formazione e più fondi per investimenti strutturali in prevenzione, perché la sicurezza non può essere considerata un costo da comprimere. Non servono annunci, ma scelte chiare e immediate: ogni ritardo si traduce in vite spezzate. Garantire condizioni di lavoro sicure è una priorità assoluta e un dovere morale della politica e delle istituzioni. Come Pd Campania esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia della vittima”, conclude.

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