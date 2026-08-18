Carrazza: “Congresso Forza Italia serva a scegliere idee e programmi”

«Pensavamo che un congresso servisse a scegliere una linea politica, a confrontare idee e programmi e a decidere quale Forza Italia costruire per i prossimi anni. Scopriamo, invece, che dobbiamo scegliere il “Pantheon”. A questo punto ci mancava soltanto il televoto. La Campania, però, ha questioni decisamente più serie di cui occuparsi: una sanità che deve tornare a funzionare, giovani costretti ad andare via, aree interne sempre più abbandonate, trasporti, lavoro, sicurezza del territorio e sviluppo. Chi si candida a guidare Forza Italia dovrebbe dire innanzitutto cosa intende fare su questi temi, anziché promuovere classifiche social per decidere chi meriti un posto tra gli “immortali”. Il 9 settembre non abbiamo bisogno di celebrare un Pantheon dei più votati, ma di costruire una classe dirigente capace di esprimere idee, visione, competenza e autonomia politica. Meno monumenti ai politici e più politica al servizio dei cittadini. Perché un partito serio non ha bisogno di idoli da celebrare, ma di idee per il futuro della Campania». Lo dichiara Alessandro Carrazza, candidato alla segreteria regionale di Forza Italia Campania, commentando l’iniziativa promossa dal segretario regionale uscente di lanciare sui social una votazione per la composizione del “Pantheon di Forza Italia Campania”.