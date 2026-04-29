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Il Comune di Sarno chiude con un avanzo solido e investe sul territorio

  • Aprile 29, 2026
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Il Comune di Sarno chiude con un avanzo solido e investe sul territorio

È quanto emerge dal Rendiconto di Gestione per l’esercizio finanziario 2025 approvato ieri sera dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza e quello contrario dell’opposizione, che si chiude con un avanzo di amministrazione solido e significativo utilizzabile per rispondere alle esigenze del territorio e destinato a finanziare interventi a favore della comunità. Nel corso del 2025, il Comune ha mantenuto una linea di stabilità finanziaria, senza incrementare la pressione fiscale o le principali tariffe a carico dei cittadini. “Un risultato che rafforza la solidità dell’Ente”, ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante, sottolineando il lavoro svolto in sinergia con gli uffici per garantire certezze nella programmazione di servizi e investimenti. L’avanzo sarà impiegato per migliorare le infrastrutture, con particolare attenzione a manutenzione, opere pubbliche, scuola, cultura, mobilità e servizi sociali. “Il provvedimento approvato ieri sera conferma un quadro finanziario solido e una gestione improntata alla trasparenza, all’efficienza e a una maggiore capacità operativa alla programmazione finanziaria dell’Ente”, ha aggiunto il Sindaco Squillante. Il Rendiconto di Gestione conferma, inoltre, una gestione trasparente ed efficiente, come dimostra la tempestività e l’elevata efficienza del Comune nei pagamenti verso imprese, fornitori e professionisti, con tempi medi di pagamento anticipati delle fatture rispetto alle scadenze. Durante il suo intervento, il Sindaco Squillante ha annunciato due acquisizioni immobiliari strategiche: la presentazione di una proposta di acquisto per il complesso immobiliare “Valle dell’Agro” di Via Lavorate, con l’obiettivo di ampliarne le opportunità di utilizzo per i cittadini, tra servizi, sport e socialità, oltre all’intenzione di acquisire un’area parcheggio in Via Prolungamento Matteotti, adiacente a Villa Lanzara per ampliare i parcheggi presenti al centro città. Ha inoltre reso noto che è pronto il progetto di delocalizzazione della stazione ex Circumvesuviana, finanziato dalla Regione Campania, e che l’inaugurazione della De Amicis, i cui lavori sono terminati, avverrà con l’inizio del nuovo anno scolastico. Il Sindaco ha poi evidenziato la conclusione dei lavori di riqualificazione di Corso Amendola, ricordando inoltre che gli interventi presso l’ex cava di Lavorate, il Parco Urbano e il Centro Multisportivo Open di Via Ingegno procedono spediti. A breve partiranno anche i lavori di recupero della masseria di Via Ingegno, confiscata alla criminalità organizzata. Un bilancio che guarda al futuro. ll Rendiconto 2025 disegna un quadro finanziario solido, frutto di una gestione attenta alla qualità della spesa e all’efficienza amministrativa, con risorse allocate per crescita, coesione sociale e valorizzazione del patrimonio comunale.

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