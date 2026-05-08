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Salerno, Centro storico piange la morte di Bruino Fruscione

  • Maggio 8, 2026
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Salerno, Centro storico piange la morte di Bruino Fruscione

Profondo cordoglio a Salerno per la scomparsa di Bruno Fruscione, morto all’età di 71 anni a San Mango Piemonte.

La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione in città soprattutto nel centro storico di Salerno, dove Fruscione era molto conosciuto e stimato per le installazioni di palchi e service per i grandi eventi del capoluogo come anche in passato quelle per il Capodanno in Piazza. Numerosi i messaggi di cordoglio comparsi nelle ultime ore sui social network, con amici, colleghi e conoscenti che hanno voluto ricordarne le qualità umane e professionali.

Fruscione lascia le due figlie, la compagna, i fratelli e una vasta cerchia di affetti che in queste ore si sta stringendo attorno alla famiglia.

I funerali saranno celebrati oggi alle ore 16:30 presso la Chiesa di San Domenico, in Largo San Tommaso d’Aquino, con rito officiato da Pietro Rescigno.

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