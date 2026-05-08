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Casertana-Salernitana, designato Di Loreto
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Casertana-Salernitana, designato Di Loreto

  • Maggio 8, 2026
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Casertana-Salernitana, designato Di Loreto

Sarà Marco Di Loreto, della sezione di Terni, a dirigere la sfida tra Casertana  e Salernitana, valida per l’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C.

Ad assistere il direttore di gara saranno Giulia Tempestilli della sezione di Roma 2 e Matteo Lauri di Gubbio. Quarto ufficiale designato Mattia Nigro della sezione di Prato.

Al VAR opererà Francesco Cosso di Reggio Calabria, mentre il ruolo di AVAR sarà affidato a Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1.

Per Di Loreto si tratta del quarto incrocio con la Salernitana. Il bilancio dei precedenti con i granata è di una vittoria, un pareggio e una sconfitta: successo per 1-0 contro il Siracusa il 25 agosto 2025, pareggio interno con il Trapani il 7 dicembre successivo e ko per 0-1 contro il Benevento lo scorso 6 aprile.

Due invece i precedenti con la Casertana, entrambi negativi per i rossoblù: la sconfitta per 1-0 contro il Monopoli nella passata stagione e il 3-1 incassato contro il Cassino nel campionato di Serie D 2022/2023.

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