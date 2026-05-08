Iannone, 'concorsi Oss scandalo della sanità gestita da De Luca' - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Papa Leone solleva l’ampolla del sangue di San Gennaro
Iannone, ‘concorsi Oss scandalo della sanità gestita da De Luca’
Salerno, Centro storico piange la morte di Bruino Fruscione
Casertana-Salernitana, designato Di Loreto
Ultimora

Iannone, ‘concorsi Oss scandalo della sanità gestita da De Luca’

  • Maggio 8, 2026
  • 0
  • 141
  • 2 Min Read
Iannone, ‘concorsi Oss scandalo della sanità gestita da De Luca’

“Le gravissime rivelazioni emerse dall’inchiesta sui corsi e sui concorsi per Oss tra Sarno, Battipaglia e Polla, in provincia di Salerno, rappresentano l’ennesimo scandalo annunciato della sanità e della formazione professionale gestite negli anni dal sistema di potere costruito da Vincenzo De Luca”. Lo sostiene, in una nota, il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania. “Audio inquietanti, esami falsificati, risposte suggerite, candidati promossi senza conoscere neppure le basi dell’assistenza sanitaria: un quadro indegno che offende tanti giovani onesti che studiano e si sacrificano per costruirsi un futuro – spiega – Da anni denunciamo un sistema opaco fatto di clientele, controlli insufficienti e gestione allegra della formazione professionale. Da questa inchiesta giornalistica emerge in tutta la sua gravità una realtà che mette persino a rischio la salute dei cittadini, perche’ parliamo di figure che dovrebbero assistere malati, anziani e persone fragili. E’ inaccettabile che qualcuno possa ottenere titoli e qualifiche attraverso scorciatoie, imbrogli o favori. Queste vicende dimostrano quanto fosse radicato un sistema che ha trasformato selezioni pubbliche e percorsi formativi in terreno di scambio e di illegalità”. “E’ una ferita enorme per l’immagine della Campania e per migliaia di operatori sanitari seri e preparati. Adesso il nuovo presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha il dovere di rompere definitivamente con il sistema ereditato dalla gestione De Luca e di avviare una stagione di totale trasparenza, legalita’ e meritocrazia nella sanità e nella formazione professionale campana. Servono controlli rigorosi, verifiche immediate su enti e commissioni e la tutela di chi denuncia”, conclude Iannone.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013