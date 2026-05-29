Salerno, bimba chiusa in auto a Mariconda: salvata dai Vigili del Fuoco

Momenti di apprensione nel pomeriggio nel quartiere Mariconda, a Salerno, dove una bambina è rimasta accidentalmente bloccata all’interno di un’auto.

L’episodio si è verificato intorno alle 16 in via Premuda, nei pressi dell’asilo comunale. Immediata la richiesta di aiuto lanciata dalla madre della piccola e da alcuni passanti che hanno assistito alla scena.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco, che in pochi minuti sono riusciti ad aprire la portiera e a mettere in salvo la bambina.