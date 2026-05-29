Salerno, bimba chiusa in auto a Mariconda: salvata dai Vigili del Fuoco - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

Bicchielli: Condizioni del fiume Sarno e del Rio Sguazzatorio drammatiche
Avellino. L’ultimo saluto in Duomo per Giuseppe Gargani
Salerno, bimba chiusa in auto a Mariconda: salvata dai Vigili del Fuoco
Agricoltura, Confeuro: “Bene bando scuole. Introdurre educazione alimentare”
Cronaca

Salerno, bimba chiusa in auto a Mariconda: salvata dai Vigili del Fuoco

  • Maggio 29, 2026
  • 0
  • 214
  • 1 Min Read
Salerno, bimba chiusa in auto a Mariconda: salvata dai Vigili del Fuoco

Momenti di apprensione nel pomeriggio nel quartiere Mariconda, a Salerno, dove una bambina è rimasta accidentalmente bloccata all’interno di un’auto.

L’episodio si è verificato intorno alle 16 in via Premuda, nei pressi dell’asilo comunale. Immediata la richiesta di aiuto lanciata dalla madre della piccola e da alcuni passanti che hanno assistito alla scena.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco, che in pochi minuti sono riusciti ad aprire la portiera e a mettere in salvo la bambina.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Liberato Gibboni
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012