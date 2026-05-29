Avellino. L’ultimo saluto in Duomo per Giuseppe Gargani

“Molti ricorderanno Giuseppe Gargani per gli incarichi istituzionali nazionali e internazionali, per la competenza politica e giuridica, ma oggi siamo qui non per ricordare l’uomo politico, ma per salutare Giuseppe, l’uomo”. Con queste parole don Pasquale ha ricordato l’ex esponente della Democrazia Cristiana irpina e nazionale, scomparso a Roma all’età di 91 anni, durante i funerali celebrati nel Duomo di Avellino. Nel corso dell’omelia è stato tracciato il profilo umano di Gargani, definito “un uomo perbene, di fede, un gentiluomo, capace di unire in un tempo in cui è facile dividere le persone”. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi rappresentanti delle istituzioni e della politica nazionale e locale, a testimonianza del ruolo ricoperto da Gargani nella storia politica italiana. Presenti, tra gli altri, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, l’assessore regionale Fulvio Bonavitacola e il deputato Piero De Luca, il suo amico storico Aniello Salzano. Presente anche l’Associazione ex parlamentari con una propria delegazione composta da ex deputati e senatori del Mezzogiorno. A guidarla il vicepresidente vicario Valter Bielli, il segretario Giuseppe Soriero e Giuseppe Brescia per esprimere la partecipazione commossa e il cordoglio dell’intera associazione per la scomparsa del suo Presidente. In prima fila i figli Alessandro ed Elena, insieme ai familiari. La camera ardente era stata allestita a Palazzo Caracciolo, sede della Provincia di Avellino che Gargani guidò nel 1970, prima dell’approdo in Parlamento due anni più tardi. Accanto all’altare anche la corona inviata dal Sergio Mattarella, segno del riconoscimento istituzionale per una lunga carriera al servizio delle istituzioni democratiche. Al termine della funzione, la salma è stata trasferita a Morra De Sanctis, suo paese natale, dove è stata tumulata.