Salerno, CasaPound: “Tentativo di aggressione fallito contro i nostri militanti”

Dopo gli episodi avvenuti nella notte tra l’1 e il 2 luglio a Salerno, CasaPound Italia ha diffuso una nota nella quale fornisce la propria ricostruzione dei fatti.

Secondo quanto dichiarato dal movimento, si sarebbe trattato di «un tentativo di agguato fallito» ai danni di alcuni militanti impegnati nell’affissione di manifesti dedicati a Carlo Falvella, in vista della manifestazione annunciata per il 7 luglio.

Nella nota, CasaPound sostiene che i propri militanti sarebbero stati affrontati da un gruppo di appartenenti all’estrema sinistra, descrivendo l’episodio come «un tentativo di imboscata in superiorità numerica» durante il quale sarebbero stati utilizzati «martelli, mazze e pietre». Il movimento afferma inoltre che il gruppo avrebbe respinto gli aggressori e che, all’arrivo della Polizia, questi ultimi si sarebbero allontanati.

CasaPound aggiunge di non avere intenzione di presentare denuncia in relazione all’accaduto e ribadisce la volontà di proseguire la propria attività politica «senza lasciarsi intimidire».