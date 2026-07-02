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Mastella: Sono malato, spero di farcela

  • Luglio 2, 2026
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Mastella: Sono malato, spero di farcela

Momenti di grande emozione a Benevento durante le celebrazioni per la Madonna delle Grazie. Al termine della cerimonia religiosa, il sindaco Clemente Mastella ha rivelato pubblicamente di essere malato, affidando ai fedeli una richiesta di preghiera che ha profondamente colpito i presenti.

«A tutti chiedo di pregare per me. Anche io sono malato, spero di farcela», ha detto il primo cittadino con la voce rotta dall’emozione davanti alla basilica gremita per la ricorrenza dedicata alla patrona del Sannio.

Le celebrazioni, organizzate dal neo arcivescovo Michele Autuoro, sono state improvvisamente segnate dalle parole di Mastella, che hanno fatto calare il silenzio tra i fedeli presenti. Pochi istanti dopo, l’intera assemblea ha risposto con un lungo e caloroso applauso di incoraggiamento e vicinanza.

Il sindaco non ha fornito ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute

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