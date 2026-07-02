Incendio distrugge un’attività commerciale a Eboli,

Un vasto incendio ha completamente distrutto questo pomeriggio
un’attività commerciale gestita da cittadini di nazionalità cinese ad Eboli. Il rogo è divampato
intorno alle ore 16:15 per cause che sono ancora in corso di accertamento.
Fortunatamente non si registrano feriti: la titolare dell’attività è riuscita ad abbandonare
tempestivamente il locale mettendosi in salvo prima che le fiamme avvolgessero l’intera
struttura.
Data la gravità del rogo e il denso fumo sprigionatosi, si è reso necessario evacuare
temporaneamente l’intera palazzina che ospita il negozio, allontanando i residenti degli
appartamenti situati ai piani superiori.
Massiccio l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati sul posto da oltre due ore in una
complessa operazione di spegnimento e messa in sicurezza. Per domare le fiamme stanno
operando le squadre di Eboli e Giffoni Valle Piana, supportate da tre autobotti e un’autoscala.
Le operazioni sono tuttora in corso. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno terminati i
rilievi per stabilire l’esatta dinamica e l’origine del rogo.
Un vasto incendio ha completamente distrutto questo pomeriggio