Incendio distrugge un’attività commerciale a Eboli,

Un vasto incendio ha completamente distrutto questo pomeriggio

un’attività commerciale gestita da cittadini di nazionalità cinese ad Eboli. Il rogo è divampato

intorno alle ore 16:15 per cause che sono ancora in corso di accertamento.

Fortunatamente non si registrano feriti: la titolare dell’attività è riuscita ad abbandonare

tempestivamente il locale mettendosi in salvo prima che le fiamme avvolgessero l’intera

struttura.

Data la gravità del rogo e il denso fumo sprigionatosi, si è reso necessario evacuare

temporaneamente l’intera palazzina che ospita il negozio, allontanando i residenti degli

appartamenti situati ai piani superiori.

Massiccio l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati sul posto da oltre due ore in una

complessa operazione di spegnimento e messa in sicurezza. Per domare le fiamme stanno

operando le squadre di Eboli e Giffoni Valle Piana, supportate da tre autobotti e un’autoscala.

Le operazioni sono tuttora in corso. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno terminati i

rilievi per stabilire l’esatta dinamica e l’origine del rogo.