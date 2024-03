Salerno, calcinacci di uno stabile in una sartoria al Carmine

Siamo in traversa piazzetta Naddeo nel rione Carmine a Salerno dove c’è stata la caduta di calcinacci in uno stabile a piano terra al numero 26 dove è presente una piccola sartoria. Sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco di Salerno. Il tutto è successo mentre il sarto stava lavorando quando appunto improvvisamente sono caduti pezzi di intonaco e calcinacci dal soffitto del locale che solo per caso sono cadute in una zona laterale e non hanno colpito la persona che stava lavorando. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco si vede chiaramente un ampio pezzo di intonaco caduto non solo da sotto al soffitto ma anche da una colonna laterale. Solo per un caso non si è fatto male nessuno.