Salernitana, Dia verso il reintegro

In casa Salernitana, rimane alta l’attenzione su Boulaye Dia. Nella scorsa annata era stato uno dei grandi protagonisti della salvezza dei campani. Nella stagione in corso, invece, sono stati diversi i malumori, fino a rifiutare di entrare in campo nella partita contro l’Udinese. L’ad della Salernitana Maurizio Milan ha parlato della sua situazione. Queste le sue parole a margine di un incontro al Centro di Coordinamento Salernitana Clubs presso il Liceo Scientifico Francesco Severi: “C’è un dialogo in corso con Dia. Il calciatore ha ammesso delle proprie responsabilità e dei comportamenti non corretti e coerenti con i sani valori del club. Vediamo nei prossimi giorni dove porterà”. Non è escuso dunque un reintegro per il finale di stagione per il senegalese