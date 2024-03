Salernitana, Milan: Tempi certi per i lavori all’Arechi

“L’amministrazione ha ribadito la volontà di rispettare i tempi che ci hanno dato. Sono convinto che a breve verremo convocati dalla Regione per sottoscrivere un protocollo d’intesa con Regione Campania e Comune di Salerno.

Noi abbiamo necessità abbastanza impellenti di conoscere bene le tempistiche, serve pianificare la nuova campagna abbonamenti a prescindere dalla categoria. Ci aspettiamo attenzione alle nostre esigenze e di avere notizie quanto prima. Avevamo già evidenziato il nostro consenso rispetto alla possibilità di giocare qualche partita lontano da Salerno, forse a Benevento.

Bisogna capire però se diventa qualche partita o metà o tutto il campionato che diventa diverso. Ora capiremo il da farsi, dovremo incontrare anche la tifoseria. Spero ci siano i tempi tecnici dichiarati.

In altre città ho notato che lo stadio alternativo serve per supplire alla mancanza del principale, ci auguriamo che possa accadere anche a Salerno, magari sfruttando anche l’Arechi – nonostante i tantissimi disagi – in attesa che sia pronto il Volpe. Penso sia l’ipotesi più sana, appena avremo il tavolo di confronto istituzionale lo ribadiremo”.

E’ quanto ha detto – come riporta il sito web salernitananews.it – l’amministratore delegato del club granata Maurizio Milan, intervenendo all’incontro “Attraverso la passione per il calcio aiutiamo chi è in difficoltà”, organizzato dal Centro di Coordinamento Salernitana Club, che questa mattina ha visto protagonisti gli alunni del liceo Francesco Severi guidato dalla preside Barbara Figliolia