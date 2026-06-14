Marina d’Arechi, De Luca annuncia: “Qui un albergo a cinque stelle”

Un albergo di lusso a cinque stelle nell’area portuale di Marina d’Arechi, firmato dall’architetto Stefano Boeri. A confermarlo è stato il sindaco Vincenzo De Luca, che ha precisato: il nuovo intervento prende il posto del ponte stradale progettato da Calatrava. «L’albergo – ha spiegato – sarà tra le strutture che segnaleremo alla UEFA per candidare Salermo agli Europei 2032».

Si attendono ora i tempi del ministero delle Infrastrutture per la valutazione d’impatto ambientale. «Dobbiamo accelerare – ha sottolineato De Luca – perché se aspettiamo i tempi ordinari siamo morti tutti quanti». Il presidente dell’Autorità portuale Agostino Gallozzi ha confermato la volontà di «far nascere il nuovo albergo che si integra con il verde del retroporto. L’offerta turistica potrà essere articolata con strutture di fascia medio-alta, sposando la visione di una Salerno che guarda a Montecarlo».