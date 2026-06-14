Sangiuliano, Piu’ libri piu’ liberi perla intolleranza

“La richiesta degli organizzatori della fiera ‘Piu’ libri piu’ liberi’ e’ una perla di intolleranza, aggiungerei un comportamento degno degli eredi di Beria. Ha fatto bene Giorgia Meloni a stigmatizzarlo. Ricordo che il Parlamento europeo ha approvato a maggioranza, nel settembre del 2019, l’equiparazione piena fra comunismo e nazismo. Ricordo il ruolo del leader comunista italiano Palmiro Togliatti, fu uno dei piu’ stretti collaboratori di Stalin nel Comintern, con responsabilita’ dirette nella liquidazione del vertice del Partito Comunista polacco e degli anarchici in Spagna. Allora si chieda anche la dichiarazione di anticomunismo. La verita’ e’ che la cultura dovrebbe essere lontana da queste scorie del Novecento”. Lo dichiara Gennaro Sangiuliano, esponente FdI e capogruppo di opposizione in Regione Campania.
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