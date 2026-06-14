Sangiuliano, Piu' libri piu' liberi perla intolleranza - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Sangiuliano, Piu’ libri piu’ liberi perla intolleranza
Marina d’Arechi, De Luca annuncia: “Qui un albergo a cinque stelle”
Camerota. Carabiniere in vacanza muore a 32 anni sul lungomare:
De Luca “bandisce” le pannocchie
Ultimora

Sangiuliano, Piu’ libri piu’ liberi perla intolleranza

  • Giugno 14, 2026
  • 0
  • 111
  • 1 Min Read
Sangiuliano, Piu’ libri piu’ liberi perla intolleranza

“La richiesta degli organizzatori della fiera ‘Piu’ libri piu’ liberi’ e’ una perla di intolleranza, aggiungerei un comportamento degno degli eredi di Beria. Ha fatto bene Giorgia Meloni a stigmatizzarlo. Ricordo che il Parlamento europeo ha approvato a maggioranza, nel settembre del 2019, l’equiparazione piena fra comunismo e nazismo. Ricordo il ruolo del leader comunista italiano Palmiro Togliatti, fu uno dei piu’ stretti collaboratori di Stalin nel Comintern, con responsabilita’ dirette nella liquidazione del vertice del Partito Comunista polacco e degli anarchici in Spagna. Allora si chieda anche la dichiarazione di anticomunismo. La verita’ e’ che la cultura dovrebbe essere lontana da queste scorie del Novecento”. Lo dichiara Gennaro Sangiuliano, esponente FdI e capogruppo di opposizione in Regione Campania.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013