La Scafatese vuole Donnarumma

SCAFATI – La Scafatese non vuole perdere tempo. Con- quistata la promozione e lo scudetto, depositata la do- manda di iscrizione, la so- cietà gialloblù è già proiettata sul calcio mer- cato. Blindato il tecnico Gio- vanni Ferraro ora le energie del club sono finalizzate all’allestimento dell’orga- nico che dovrà onorare il ri- torno in Terza Serie dei canarini con il riconfermato ds Fusco già attivissimo. Il patron Felice Romano non intende recitare un ruolo di secondo piano al cospetto delle corazzate del raggrup- pamento che renderanno visita alla Scafatese e, per- tanto, ha dato mandato a Fusco di poter disporre di un budget importante per costruire una squadra di medio-alta classifica. Co- simo Patierno è pronto a la- sciare l’Avellino e sul centravanti bitontino si sta scatenando un asse di inte- resse tutto meridionale. Tra i club che hanno messo gli occhi sull’attaccante classe 1991 c’è anche il Casarano: il suo nome è diventato un’idea concreta per la diri- genza salentina, che punta a costruire un reparto of- fensivo di livello in vista della prossima stagione. La posizione di Patierno in casa irpina è di fatto com-
promessa. Nonostante un contratto che lo lega al- l’Avellino fino al 2028, il nuovo allenatore Alessan- dro Nesta non lo ha inserito nei propri piani tecnici. Sull’attaccante si è mossa la Scafatese che ha sondato il terreno così come il Barletta e il Casarano. Reduce da due promozioni in Serie C, Mag- gio è stato sondato dal Tra- pani ma l’attaccante vorrebbe restare in terza serie. Tra i riconfermati po- trebbe esserci il capitano Errico Altobello, uomo che
da anni lavora per i club di Romano, e si lavora per trat- tenere Convitto, Volpicelli e Dambros. Tra i pali il sogno è Donnarumma, svincolato, dopo l’esperienza alla Saler- nitana. C’è stato un contatto con Coda, ma al momento la Cavese, in caso di partenza dalla Sampdoria dell’attac- cante, sembra essere favo- rita. A proposito di sogni sullo sfondo c’è sempre l’idea .Lorenzo Insigne. Più probabile l’arrivo di Achik che lascerà la Salernitana.