La Scafatese vuole Donnarumma

SCAFATI – La Scafatese non vuole perdere tempo. Con- quistata la promozione e lo scudetto, depositata la do- manda di iscrizione, la so- cietà gialloblù è già proiettata sul calcio mer- cato. Blindato il tecnico Gio- vanni Ferraro ora le energie del club sono finalizzate all’allestimento dell’orga- nico che dovrà onorare il ri- torno in Terza Serie dei canarini con il riconfermato ds Fusco già attivissimo. Il patron Felice Romano non intende recitare un ruolo di secondo piano al cospetto delle corazzate del raggrup- pamento che renderanno visita alla Scafatese e, per- tanto, ha dato mandato a Fusco di poter disporre di un budget importante per costruire una squadra di medio-alta classifica. Co- simo Patierno è pronto a la- sciare l’Avellino e sul centravanti bitontino si sta scatenando un asse di inte- resse tutto meridionale. Tra i club che hanno messo gli occhi sull’attaccante classe 1991 c’è anche il Casarano: il suo nome è diventato un’idea concreta per la diri- genza salentina, che punta a costruire un reparto of- fensivo di livello in vista della prossima stagione. La posizione di Patierno in casa irpina è di fatto com-